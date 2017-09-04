Su ürünlerinde av yasağının sona ermesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, su ürünlerinde av yasağının sona ermesinin ardından palamut, istavrit, mezgit ve barbun, balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Kentte av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda yerini alan istavrit 10 liradan, mezgit ve barbun 15 liradan alıcı bulurken, palamudun tanesi 12,5-15 liradan satılıyor.

Geçen yılki fiyatlarla tezgaha düşen balıkların, özellikle 20 Eylül'den itibarıyla daha bol ve ucuza tüketileceği tahmin ediliyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bol ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Vatandaşların bol balık tüketme şansı olacağını belirten Kayhan, "Bazı balık türlerinde, palamut ve hamside sıkıntı olacak. Boğazlarda uskumrunun olması ise Karadeniz'de de görülme şansını artırıyor." dedi.

Kayhan, balık fiyatlarının şu an pahalı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Marmara'da yakalanan palamutlar tezgahlarda satılıyor. İstavrit ise Karadeniz'in istavriti. 'Vira bismillah' dememize rağmen endüstriyel açıdan bir balık yakalanmamış durumda. Büyük balıkçı tekneleri, gırgırlar yakalarsa balık fiyatları düşer. Oltacının yakaladığı 5-10 kilo balıkla vatandaşımız pahalı balık yer. Geçen sene de bu zamanlar balık fiyatları aynıydı. 7,5 ila 15 lira arasında değişti ancak geçen sene balık erken yaptı. 20 Eylül- 20 Ekim tarihlerinde balık aşırı derecede çoğalacak. Şu an deniz sıcak olduğu için balık yayılmış durumda. Bu durum oltacılara yarıyor. Deniz suyu soğudukça balık bir araya toparlanacak, balık avcılığı daha fazla olacak. Ona göre de fiyatlar düşecek. Şu an vatandaşlar 10 ila 15 liraya az da olsa balık yiyebilecek ama 20 Eylül'den sonra vatandaşımız bol ve ucuza balık yiyecek."



