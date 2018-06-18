Su ve kanalizasyon alt yapısı yenileniyor

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, bağlı kuruluşu İLBANK AŞ ile başlattığı Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında, 882 belediyenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın bağlı kuruluş İLBANK ile ihtiyacı olan belediyelerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 2011 yılında SUKAP'ın başlatıldığını hatırlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmaları değerlendiren Öztürk, "SUKAP ile bugüne kadar 312 içme suyu, 570 atıksu tesisi projesi tamamlanarak 882 belediyenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilendi. Belediyelere proje için bu yıl 719 bin 270 lira hibe ayrılırken, bugüne kadar yerel idarelere proje kapsamında 3 milyon 217 bin lira maddi destek sağlandı." diye konuştu.

Öztürk, 118 içme suyu ve 154 atıksu projesi inşaatının devam ettiğini, 15 içme suyu ile 19 atıksu tesisi çalışmalarının ise sözleşme aşamasında olduğunu belirterek "24 içme suyu, 39 atıksu tesisinin ise ihalesi tamamlandıktan sonra sözleşmesi imzalanacak. SUKAP ile bin 251 proje sonuçlanmış olacak." dedi.

- Altyapı ihtiyaçları minimize edilecek

Mayıs 2018 itibarıyla projeden 984 belediyenin faydalandığına işaret eden Öztürk, 312 içme suyu projesi ile vatandaşların temiz ve güvenli içme suyuna ulaştığını, belediyelere ait 570 atıksu arıtma tesisinin işletmeye açılarak temiz kaynakların kirletilmesinin önlendiğini anlattı. Öztürk, belediyelerin altyapı ihtiyaçlarının minimize edileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bankamızın, yerel yönetimlerin altyapı sektöründeki ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde finansman desteği sağlaması nedeniyle yerel yönetimlerin SUKAP’tan faydalanma yönünde talepleri yıllara göre artarak devam etti. Bu kapsamda 2023'e kadar belediyelerin altyapı sektöründeki ihtiyaçları minimize edilecek."

