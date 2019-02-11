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Subaru hibrit e-BOXER motorlu 2 modelini tanıtacak

- Boxer motor ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit e-BOXER motora sahip iki Subaru modelinin ilk gösterimi 5 Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek

Subaru hibrit e-BOXER motorlu 2 modelini tanıtacak
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İSTANBUL (AA) - Subaru Cenevre Otomobil Fuarı’nda e-BOXER motorla donatılan iki modelini tanıtacak.

Subaru açıklamasına göre, Boxer motor ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit e-BOXER motora sahip iki Subaru modelinin ilk gösterimi 5 Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Subaru, Cenevre Otomobil Fuarı’nda hibrit e-BOXER motora sahip modellerin yanı sıra yeni ön tasarıma ve yeni 2.0 litre atmosferik BOXER motor seçeneğine sahip Levorg modelinin de tanıtımını yapacak.

Subaru’nun e-BOXER modelleri için özel olarak hazırlanan https://www.subaru.eu/e-boxer web sitesi ise 5 Mart 13:00’te (TSİ) yayına alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
SUBARUSubaru E-BOXER
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