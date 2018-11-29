Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

- Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan Boxer motorları ve şanzımanları ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak

Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali
banner17

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan Boxer motorları ve şanzımanları ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Subaru Corporation, bir ilke imza atarak Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak. Subaru, sistemi kuracak ve yönetecek olan Japan Facility Solutions Inc. şirketiyle anlaşmaya imza attı.

Gunma Oizumi üretim tesisinde yer alacak olan güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral yılda 5 bin megavatsaat enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi üretim tesisi yılda 2 bin 370 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

2017 yılında revize edilen Subaru Çevre Politikaları kapsamında Subaru Corporation, tüm operasyonlarında karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Subaru Corporation, 2016 yılındaki karbondioksit salınımını 2030 yılında yüzde 30 azaltmayı planlıyor. Gunma Oizumi üretim tesisine kurulacak olan güneş enerjisi santrali Subaru’nun bu hedefi için en büyük yardımcılardan biri olacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SUBARU
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1