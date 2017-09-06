Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Suçüstü yakalandı, kaçmaya çalıştı

- Adana'da bir kişi TEDAŞ elektrik dağıtım binasından çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı, kaçmaya çalıştı

ADANA(AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik dağıtım binasından çaldığı kabloları yakmaya çalışırken emniyet güçlerine yakalanan zanlı, polislerden kaçmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerine Kozan yolu üzerindeki Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) binasına şüpheli bir şahsın girdiği ve ardından bölgede elektriklerin kesildiği bilgisi geldi.

İhbar üzerine gittikleri binada arama yapan ve kimseyi bulamayan ekipler, olay yerinden ayrılırken binanın yakınındaki çalıların arasında ateş yakan bir kişi gördü.

Binadan çaldığı 20 metre uzunluğundaki kabloları yakmaya çalışan Ö.K. suçüstü yakalandı.

Çaldığı kablolar için "ekmek parası" diyen zanlıya polis, "Böyle kablo kesmekle ekmek parası kazanılmaz, herkes kessin o zaman bu ekmek parasıysa, sermaye bu sermaye." yanıtını verdi.

Kabloları nereden çaldığını polis ekiplerine göstermek için binaya yönelen zanlı, kaçma girişiminde bulundu.

Yakalanarak kelepçelenen zanlı, ağlayarak ekiplere direnmeye çalıştı. Ö.K, göz yaşartıcı sprey yardımıyla polis aracına bindirildi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TEDAŞ DAĞITIM TRAFO BİNASINDA BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5