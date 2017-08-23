Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Sudan Alimler Birliği'nden "İsrail ile normalleşme" çağrısına tepki

HARTUM (AA) - Sudan Alimler Birliği, Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin dile getirdiği "İsrail ile normalleşme" çağrısını kınadı.Sudan haber ajansı SUNA'ya konuşan Alimler Birliği Başkanı...

Sudan Alimler Birliği'nden

HARTUM (AA) - Sudan Alimler Birliği, Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin dile getirdiği "İsrail ile normalleşme" çağrısını kınadı.

Sudan haber ajansı SUNA'ya konuşan Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, "Siyonist devletle herhangi bir normalleşme çağrısı geçersizdir, çünkü bu, ümmetin ilkelerine aykırıdır." dedi.

İsrail'i tanımayı reddeden nedenlerin hâlen geçerli olduğuna işaret eden Salih, "Birliğimiz bütün üyeleriyle Başbakan Yardımcısı Mehdi'nin siyonist devletle normalleşme çağrısının geçersiz olduğunu vurguluyor." diye konuştu.

Salih, İsrail'in barış eğilimi taşımadığını, Filistin topraklarında ihlal politikasını sürdüğünü ve Mescid-i Aksa'da Müslümanlara kısıtlamalar getirdiğini belirtti.

Sudan Başbakan Yardımcısı Mehdi, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, ülkesi ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mübarek El-Fadıl El-MehdiSudanSudan Alimler Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5