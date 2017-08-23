Sudan Alimler Birliği'nden

HARTUM (AA) - Sudan Alimler Birliği, Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin dile getirdiği "İsrail ile normalleşme" çağrısını kınadı.

Sudan haber ajansı SUNA'ya konuşan Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, "Siyonist devletle herhangi bir normalleşme çağrısı geçersizdir, çünkü bu, ümmetin ilkelerine aykırıdır." dedi.

İsrail'i tanımayı reddeden nedenlerin hâlen geçerli olduğuna işaret eden Salih, "Birliğimiz bütün üyeleriyle Başbakan Yardımcısı Mehdi'nin siyonist devletle normalleşme çağrısının geçersiz olduğunu vurguluyor." diye konuştu.

Salih, İsrail'in barış eğilimi taşımadığını, Filistin topraklarında ihlal politikasını sürdüğünü ve Mescid-i Aksa'da Müslümanlara kısıtlamalar getirdiğini belirtti.

Sudan Başbakan Yardımcısı Mehdi, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, ülkesi ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.