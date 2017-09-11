Sudan-Avrupa Birliği ilişkileri

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Jean-Michel Dumond ile İngiltere, İtalya, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın Hartum'daki büyükelçi ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede Sudan ile Avrupa ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve Sudan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğini destekleme yolları tartışıldı.

Açıklamada, Sudan'ın Avrupa ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerinin artırılması için ABD yaptırımlarının ekim ayında kaldırılmasının Sudan ile Avrupa'nın ortak hedefi olduğunun altı çizildi.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.