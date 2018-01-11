Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Es-Sennusi, TMV heyetini kabul etti

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Sennusi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve ülkedeki TMV okulu yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, iki ülke eğitim alanları ele alındı.

TMV’nin Sudan’da yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirten Sennusi, "Türk okulunda vatanına ve milletine hizmet edecek çocuklar yetişeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize yapmış olduğu ziyaretin ardından iki ülke arasındaki bağlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep de TMV okullarının Sudan’da marka haline geldiğini kaydederek, "Sudan makamları yapacağımız işlerde bizlere kolaylık sağlıyor. Sayın Sennusi geçen hafta düzenlediğimiz Türkiye-Sudan Eğitim ve Kültür Fuarı’na katılımıyla bizleri onurlandırmıştı." dedi.