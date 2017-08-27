Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mümtaz:

HARTUM (AA) - Sudan, hükümet ve halk olarak Filistin meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mümtaz, Filistin'in Hartum Büyükelçisi Samir Abdulcebbar Taha ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Filistin ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, iki halkı birbirine bağlayan derin kardeşlik bağlarına değinildi.

Devlet Bakanı Mümtaz, ülkesinin hükümet ve halk olarak, Filistin meselesine ilişkin tutumlarının değişmediğinin altını çizerek, "Sudan, Filistin halkının meşru haklarını destekleyen Arap tutumuna bağlıdır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Taha ise görüşmede, Sudan'ın Filistin meselesine yönelik güçlü tutumundan dolayı Filistin halkı ve hükümetinin takdirlerini iletti.

Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için bir engellerinin olmadığını ifade ederek, bunun gerçekleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

Sudan Alimler Birliği ise "İsrail ile normalleşme" açıklamalarından ötürü Mehdi'nin görevine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hamas da Mehdi'nin Filistinlileri hedef alan sözlerini kınayarak, "Bu açıklamaları, Filistin'i seven ve direnişini destekleyen Sudan halkının değer, prensip ve asaletine yabancı görüyoruz. Söz konusu açıklamalar, halkımızın stratejik derinliği ile adil davasını temsil eden Arap ve İslam ümmetimizin örflerine aykırıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

