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Sudan, Eritre ile sınır geçişlerini kapattı

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, Eritre ile sınır geçişlerinin kapatıldığını açıkladı. . Kassala Eyalet Valisi Adem Cima, yaptığı açıklamada, 2017'ye ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca...

Sudan, Eritre ile sınır geçişlerini kapattı

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, Eritre ile sınır geçişlerinin kapatıldığını açıkladı. .

Kassala Eyalet Valisi Adem Cima, yaptığı açıklamada, 2017'ye ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca geçen hafta bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını duyurdu.

Sudan'ın doğu sınırında, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 31 Aralık'ta çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararının iki eyaletteki ruhsatsız silahları toplama çalışmalarının tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
EritreSınırSudan
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