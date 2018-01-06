Sudan, Eritre ile sınır geçişlerini kapattı

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, Eritre ile sınır geçişlerinin kapatıldığını açıkladı. .
Kassala Eyalet Valisi Adem Cima, yaptığı açıklamada, 2017'ye ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca geçen hafta bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını duyurdu.
Sudan'ın doğu sınırında, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 31 Aralık'ta çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal kararının iki eyaletteki ruhsatsız silahları toplama çalışmalarının tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.