Sudan Genelkurmay Başkanı'ndan Afrika Birliğine ziyaret

ADDİS ABABA (AA) - Sudan Genelkurmay Başkanı İmadeddin Mustafa Adevi, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şarkavi ile Addis Ababa'da bir araya geldi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Sudan'ın Addis Ababa Büyükelçisi Cemal el-Şeyh Ahmed de hazır bulundu.



Sudan, Mısır ve Eritre arasında yaşanan siyasi ve askeri gerilimin gölgesinde gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına konuşan eş-Şarkavi, görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığını ve fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.



Eş-Şarkavi, "Darfur, Sudan-Güney Sudan ilişkileri, Sudan-Mısır ilişkileri gibi bazı konuları ele alma fırsatı bulduk. Eritre dahil tüm komşu ülkelerdeki iyi atmosferin korunması gerektiğinin önemine değindik." dedi.

Sudan'ın Addis Ababa Büyükelçisi Ahmed de Genelkurmay Başkanı Adevi'nin bölgedeki son gelişmeler hakkında eş-Şarkavi'ye bilgi verdiğini söyledi.



Ahmed, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki'nin Mısır’a yaptığı ziyaretle ilgili sorulan soru üzerine, egemen ülkelerin birbiriyle olan ikili ilişkilerine müdahale edemeyeceklerini ve kimsenin de buna hakkı olmadığını ifade etti.

- Sudan ve Mısır arasındaki tartışmalı meseleler

Kızıldeniz sahilinde Mısır ile Sudan arasındaki sınırda yer alan 20 bin 850 kilometrekarelik "Halayib Üçgeni" adı verilen bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu yönünde yaşanan tarihi tartışmalar zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.



İki ülke arasında, deniz sınırını belirleyen Halayib Üçgeni hakimiyetinin yanı sıra Nil Nehri'ndeki su hissesi ve diğer bir takım siyasi konularda anlaşmazlıklar bulunuyor.