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Sudan Genelkurmay Başkanından Etiyopya'ya sürpriz ziyaret

- Adevi, Etiyopya Başbakanı Desalegn'e, Sudan Devlet Başkanı el-Beşir'in özel mektubunu sundu

Sudan Genelkurmay Başkanından Etiyopya'ya sürpriz ziyaret

ADDİS ABABA (AA) - Mısır ve Sudan arasında siyasi gerilim sürerken Sudan Genelkurmay Başkanı İmadeddin Mustafa Adevi, Etiyopya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkenin yerel medya organı FANA'da yer alan habere göre, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Genelkurmay Başkanı Adevi'yi başkent Addis Ababa'daki Başbakanlık ofisinde kabul etti.

Görüşmede Adevi'nin Desalegn'a, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in özel mektubunu sunduğu belirtilirken, ayrıca ikili ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Sudan yönetimi geçen hafta Mısır'daki büyükelçisini "istişare" amacıyla geri çağırmış, hafta sonu ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri üssünün olduğu Eritre'yle sınır kapılarını kapatmıştı.

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim Bin Şahin el-Ganim de yaklaşık iki hafta önce Etiyopya'yı ziyaret ederek Başbakan Desalegn'la görüşmüştü.

- Halayib Üçgeni ve Hedasi Barajı

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesiyle ilgili uzun yıllardır anlaşmazlıklar yaşıyor.

İki ülke arasında soruna neden olan bir diğer konu ise Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı. Sudan, Etiyopya'da inşa edilen baraja itiraz etmezken, Mısır, barajın ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
EritreEtiyopyaMısırSudan
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