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Sudan heyeti Şanlıurfa'da

- Sudan, Su Kaynakları ve Elektrik Bakanı Abdullah Salim ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Sudan heyeti Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Sudan Su Kaynakları ve Elektrik Bakanı Mutaz Musa Abdullah Salim ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılın açıklamaya göre, Salim ile beraberindeki heyet Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti, Şanlıurfa hakkında bilgi aldı.

Salim, Sudan'da yapacakları çalışma öncesi Şanlıurfa'daki örnek çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini söyledi.

Kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Tuna'ya teşekkür eden Salim, "Şanlıurfalılar şaşırtıcı derecede misafirperver insanlar. Geldiğimiz andan bu yana bunu çok açık bir şekilde hissedebiliyoruz. Özellikle 550 bin insana ev sahipliği yapmak Şanlıurfa’daki misafirperverliğin en büyük göstergesi. Bu yüzden tüm Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna da " Şanlıurfa, bölgesinde çok önemli bir il. Özellikle tarım alanında yapılan yatırımlar Şanlıurfa’yı tarım üssü haline getirdi. Şanlıurfa’nın bir diğer zenginliği ise sahip olduğu genç nüfus. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ilimiz Şanlıurfa’nın gelecekte yükselen bir değer olacağının kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Ziyarette Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap da bulundu.

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