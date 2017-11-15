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Sudan ile Uganda arasında direkt uçuşlar başlıyor

HARTUM (AA) - Sudan ile Uganda arasında ilk direkt uçuşların ilerleyen günlerde başlayacağı bildirildi.Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, yaptığı açıklamada, başkent Hartum ile Uganda'nın başkenti Kampala arasında ilk direkt...

Sudan ile Uganda arasında direkt uçuşlar başlıyor

HARTUM (AA) - Sudan ile Uganda arasında ilk direkt uçuşların ilerleyen günlerde başlayacağı bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, yaptığı açıklamada, başkent Hartum ile Uganda'nın başkenti Kampala arasında ilk direkt uçuşların kısa sürede başlayacağını belirtti.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in geçen pazartesi günü Uganda'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Gandur, Beşir'in Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni ile iki ülke arasındaki ticaret alışverişini güçlendirmek için anlaştığını duyurdu.

Beşir'in, geçmiş yıllarda ülkesiyle gergin ilişkileri olan Uganda'ya ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiren Gandur, görüşmelerde siyasi ve ekonomik alanda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ile uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyon gibi ortak öneme sahip konuların ele alındığı bilgisini verdi.

Gandur, Beşir'in Uganda ziyaretinin önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun bölge üzerinde açık bir etkisinin olacağını sözlerine ekledi.

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