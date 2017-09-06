Sudan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ülkeyle sınırını kapattı

HARTUM (AA) - Sudan, araba ve silah kaçakçılığını önlemek için Libya, Çad ve Güney Sudan ile arasındaki kara sınırını kapattı.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurrahman, bugün katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, "Silah ve araç kaçakçılığını önlemek için Libya, Çad ve Güney Sudan ile aramızdaki sınırı kapattık." dedi.

Hasbu, geçen aylarda yaklaşık 60 bin 4x4 aracın Libya, Çad ve Güney Sudan'dan, Sudan'a yasa dışı yollarla getirildiğini belirterek, kaçırılan araçları kullanan kişilerin "adam öldürme, kaçakçılık, kara para aklama ve uyuşturucu ticareti" gibi çeşitli suçlar işlediğine dikkati çekti.

Sudanlı yetkililer, 6 Ağustos'ta yaptığı çağrıda, bölge halkından ellerindeki ruhsatsız silah, mühimmat ve araçları ivedilikle en yakın ordu ya da polis merkezine teslim etmesini istemişti.

