Sudan - Libya ilişkileri

HARTUM (AA) - Sudan ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) "terörle mücadele ve sınır güvenliği" konularında işbirliğinin artırılması için anlaştığı bildirildi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetin, Sudan'a gerçekleştirdiği ziyareti tamamlamasının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Taraflar, her şekliyle terör ve organize suç örgütlerinin yanı sıra sınır kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele konularında anlaşma sağladı. Söz konusu mücadelenin imzalanan ikili anlaşmalar ve oluşturulan işbirliği mekanizmaları aracılığıyla ilgili makamlar arasında sağlanacak koordinasyonla yapılması planlanıyor." denildi.

İki ülkenin, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi için çabaların birleştirilmesine büyük önem verdiği vurgulanan açıklamada, "Taraflar ayrıca ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımlarda kolaylık sağlanması konularında da anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Beraberindeki heyetle dün Sudan'ı ziyareti eden UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen bir dizi görüşmelerin ardından Sudan ve Libya dışişleri bakanları Beşir ile Serrac'ın huzurunda "iki ülke arasında siyasi istişare komitesi kurulması" için mutabakat zaptı imzalamıştı.