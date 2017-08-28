Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Sudan - Libya ilişkileri

- Sudan ile Libya'daki UMH, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında işbirliğinin artırılması için anlaştı

Sudan - Libya ilişkileri

HARTUM (AA) - Sudan ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) "terörle mücadele ve sınır güvenliği" konularında işbirliğinin artırılması için anlaştığı bildirildi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetin, Sudan'a gerçekleştirdiği ziyareti tamamlamasının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Taraflar, her şekliyle terör ve organize suç örgütlerinin yanı sıra sınır kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele konularında anlaşma sağladı. Söz konusu mücadelenin imzalanan ikili anlaşmalar ve oluşturulan işbirliği mekanizmaları aracılığıyla ilgili makamlar arasında sağlanacak koordinasyonla yapılması planlanıyor." denildi.

İki ülkenin, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi için çabaların birleştirilmesine büyük önem verdiği vurgulanan açıklamada, "Taraflar ayrıca ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımlarda kolaylık sağlanması konularında da anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Beraberindeki heyetle dün Sudan'ı ziyareti eden UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen bir dizi görüşmelerin ardından Sudan ve Libya dışişleri bakanları Beşir ile Serrac'ın huzurunda "iki ülke arasında siyasi istişare komitesi kurulması" için mutabakat zaptı imzalamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HartumLibyaSudan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5