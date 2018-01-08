Sudan meclisi, iki vilayette olağanüstü hal kararını onayladı

HARTUM (AA) - Sudan'ın, Kuzey Kordofan ile Kassala eyaletlerinde 6 aylık olağanüstü hal ilan edilmesi kararını mecliste onayladığı bildirildi.

Acil Meclis Komisyonu Başkanı Ahmed Muhammed Adem et-Ticani, Kordofan'ın kuzeyinde "ruhsatsız silahların toplanması, hukukun üstünlüğünün hakim kılınması ve vatanın üstün çıkarlarının gözetilmesi" amacıyla olağanüstü hal kararının onaylandığını belirtti.

Kordofan'da ruhsatsız silah ve araçların geçişinin önlenmesi için ek tedbirlerin gerekli olduğuna dikkati çeken Ticani, Kassala'da ise ruhsatsız silahların toplanmasının yanı sıra insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, önceki gün, Eritre ile tüm sınır geçişlerinin kapatıldığını açıklamıştı. Sudan'ın doğu sınırında, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen hafta "olağanüstü hal ilan edilmesini içeren kararname" çıkarmış, bu kararı incelemek üzere Acil Meclis Komisyonu kurulmuştu.











