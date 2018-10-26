Sudan Mısır'dan ithalat yasağını kaldırdı

KAHİRE (AA) - Sudan yönetimi Mısır menşeli ürünlere getirdiği ithalat yasağını kaldırdı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Amr Nassar, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın kaldırılmasının, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir dünkü görüşmesinin en önemli sonuçlarından olduğunu ifade etti.

Sudan'a ihracatın artırılması için ilgili kurumlarla yoğun toplantılar yapılacağını belirten Nassar, Sudan'la sınırlı kalmayıp Doğu ve Güneydoğu Afrika Ortak Pazarı'na (COMESA) açılmayı planladıklarını kaydetti.

Sisi ile Beşir dün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelmiş ve iki ülke arasında seyahat özgürlüğü ile ticaretin kolaylaştırılmasını da içeren 12 iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Sudan geçen yıl Mısır'dan tarım ürünleri ithal edilmesini yasaklama ve Mısır menşeli her türlü fide ithalatını durdurma kararı almıştı.

Mısır ile Sudan arasında yer alan Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak adlandırılan tartışmalı bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.



