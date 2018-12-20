Sudan petrol rafinerisi inşası için Rus şirketleriyle anlaştı

HARTUM (AA) - Sudan, ülkenin doğusunda yeni bir petrol rafinerisi inşası için Rus şirketler ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Sudan Petrol, Gaz ve Maden Bakanı Ezheri Abdulkadir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Rus şirketler ile Port Sudan kentinde günde yaklaşık 220 bin varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşası için anlaşma imzaladığını belirtti.

Açıklamada, anlaşma yapılan Rus şirketlerinin isimleri ve söz konusu rafineri inşasının maliyeti ve ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.



