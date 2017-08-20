Sudan Savunma Bakanı Bin Avf Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Savunma Bakanı Sıdki Subhi'nin, ülkesini ziyaret eden Sudanlı mevkidaşı Ivad Muhammed bin Avf ile başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır ordu sözcüsü Tamir er-Rufai, Kahire'nin doğusundaki Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel gelişmelerin, bölgedeki güvenliğin ve iki ülkenin silahlı kuvvetlerini de ilgilendiren konuların ele alındığını belirtti.

Açıklamaya göre Subhi, görüşmede, bölgedeki sorunlarla mücadele edilmesi için iki ülke arasında iş birliği yapılmasının ve Afrika kıtasındaki tüm halklar için istikrar ve güvenlik çabalarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Sudan Savunma Bakanı Bin Avf da Mısır ile her anlamda iş birliği ve ortaklık alanlarını güçlendirmeye hazır olduklarını belirterek Mısır'ın Afrika kıtasındaki terör ve aşırılıklarla mücadele, güvenlik ve barışın korunması konularında oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.