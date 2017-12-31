Sudan, Yemen'de koalisyon güçlerini desteklemeye devam edecek

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Yemen'de meşruiyet geri getirilinceye kadar Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beşir, ülkesinin 1 Ocak 1956'da İngiltere'den bağımsızlığının 62. yıl dönümü münasebetiyle başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda halka hitap etti.

Düşman ve terörle mücadeledeki ahlaki ve dini değerlere binaen Yemen'deki meşruiyetin geri getirilmesine destek çıktıklarını belirten Beşir, Sudanlı askerlerin, söz konusu amacı gerçekleştirinceye kadar koalisyon güçleri bünyesinde savaşmaya devam edeceğini kaydetti.

Yemen'de meşru yönetimi tanımayan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



