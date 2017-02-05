Sudan'da 2016'da 160 bin kişi kansere yakalandı

HARTUM (AA) - Sudan Sağlık Bakanı Bahar idris Abu Garda, 2016 yılında 160 bin Sudanlının kansere yakalandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Abu Garda, Sudan Kanser Hastası Çocuklar Dostları Derneğinin Dünya Kanser Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında, Sudan'da 2016 yılında 160 bin kişinin kansere yakalandığını belirtti.

Sudan'a yaptırımların kalkmasından sonra en yeni teknoloji ile donatılmış cihazların edinileceğini ifade eden Garda, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in daha önceki direktifleri doğrultusunda fakir aileler için ücretsiz kanser hizmeti vermeye hazırlandığını söyledi.

Zera Hastanesi Başhekim Yardımcısı Tayyib Vakiallah da hastanenin aylık bin kişiyi kabul edeceğini ve hastanede 3 kanser teşhis cihazının gelecek hafta hizmete gireceğini kaydetti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla 1997 yılında uygulanmaya başlanan yaptırımlar, Sudan'ın yabancı bankalarla doğrudan işlem yapmasını engelleyerek döviz rezervleri ve dış yatırımlarının düşmesine yol açtı. Bu nedenle 20 yıl boyunca dengeli bir ekonomi inşa edemeyen Sudan, ABD yönetiminin 13 Ocak'ta yaptırımları kaldırma yönünde aldığı kararla ekonomik zararlarını gidereceği yeni bir aşamaya geçmeyi umuyor.