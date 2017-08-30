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Sudan'da 6 mahkuma af çıkarıldı

-Devlet Başkanı Beşir, casusluk iddiasıyla yargılanan Mudavi İbrahim Adem ile 5 sanık hakkında af çıkardı

Sudan'da 6 mahkuma af çıkarıldı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, casusluk iddiasıyla yargılanan Mudavi İbrahim Adem ile 5 sanık hakkında af kararı çıkardığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Beşir, Mudavi İbrahim Adem, Hafız İdris ed-Dume, Mubarek Adem Abdullah, Mavi Nil eyaletindeki insani ve hukuki yardım alanındaki aktivistler Abdulmuhlis Yusuf, Abdulhakim Yusuf ve Darfur bölgesindeki aktivistlerden avukat Tesnim Ahmed Taha isimli 6 sanık hakkında af çıkarılan bir kararname yayınladı.

Sudan'daki Devlet Güvenlik Savcılığı, 5 Mayıs'ta Mudavi İbrahim Ahmed (59) ile diğer sanıkları idam talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Yargı süreçleri 14 Haziran'da başlayan sanıklara, "suç örgütüne üye olmak, yabancı elçilikler adına istihbarat ve casusluk eylemlerinde bulunmak, hükümetin Darfur'da kimyasal silah kullandığına dair yalan haber yapmak" suçlamaları yöneltilmişti.

Makine mühendisi Ahmed, 7 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Adem'in yönettiği, ülkenin çeşitli bölgelerinde insan hakları çalışmaları yapan Sudan Sosyal Kalkınma Örgütü (SUDO) 2009 yılında kapatılmıştı.

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