Sudan'da başbakanlık dönemine geçiş

HARTUM (AA) - Sudan'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 1989'da yönetime gelmesiyle kaldırılan başbakanlık makamının yeniden getirilmesiyle birlikte, kimin başbakan olacağı sorusu gündeme geldi.

Önceki gün Sudan Parlamentosu'nda kabul edilen anayasal düzenlemelerle ülkede yeniden başbakanlık sistemine geçildi. Her ne kadar yapılan düzenlemelerle Beşir'in yetkilerinin sınırlandırılması amaçlansa da devlet başkanına başbakanı tayin etme ve görevden alma, parlamentoya yeni üye atama hakları tanındı.

İktidar partisi, parlamentonda çoğunluğa sahip olması nedeniyle doğal olarak hükümeti kurma yetkisinin kendisine ait olduğunu savunsa da ulusal diyalog görüşmelerine katılan ve Sudan Halk Kongresi Partisi'in de aralarında bulunduğu diğer partiler farklı taleplerde bulunuyor.

Sudan Halk Kongresi Partisi Siyasi Sekreteri Kemal Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni başbakanın tüm siyasi tarafların güvenini kazanmış ve ulusal uzlaşı ortamını inşa edebilecek bağımsız bir şahsiyet olması talebinde bulundu.

Ömer, başbakanın yetkilerinin ise kamu hürriyetlerinin korunacağı ve ekonominin iyileştirileceği bir hükümet programıyla belirleneceğini ifade etti.

Hartum Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler Öğretim Üyesi Et-Tayyib Zeynelabidin ise başbakanın yetkilerinin kısıtlı olduğunu ve doğal olarak kendisine yakın birini seçecek Devlet Başkanı Beşir tarafından tayin edileceğini kaydetti.

Zeynelabidin, yeni başbakanın, ülkenin içinde bulunduğu krizleri çözecek ulusal uzlaşı ortamını oluşturma kapasitesi oranında başarılı olabileceğini aktardı.

Yeni başbakanın, ulusal diyalog görüşmelerinde belirlendiği üzere gelecek ayın ilk haftası belirlenmesi bekleniyor. Yeni hükümet, daimi anayasanın hazırlanması ve Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrılmasından bu yana kötü olan ekonominin iyileştirilmesi bakımından önem taşıyor.







