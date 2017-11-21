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Sudan'da ekonomik önlem paketi

- Yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle bir dizi ekonomik önlem alındı

Sudan'da ekonomik önlem paketi

HARTUM (AA) - Sudan hükümetinin, yerel para birimi değerinde yaşanan rekor düşüş nedeniyle bir dizi ekonomik önlem aldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rikabi, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Servisi Müdürü Muhammed el-Mevla ve diğer yetkililerle başkent Hartum'da yaptığı olağanüstü toplantıda, yerel para birimindeki düşüşün önüne geçmek için önlem paketi hazırlandı.

Rikabi, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlem paketinde, ithalatın düzenlenmesi, yerel ticaretin finansmanının geçici olarak durdurulması, finansmanın üretim, ihracat ve imalat sanayi sektörlerine kaydırılması, hükümet şirketlerinin döviz alımının durdurulması ve alımın Merkez Bankası kanalıyla yapılmasının yer aldığını söyledi.

Sübvansiyonlu mallar ile altın kaçırılmasıyla ilgili konularda uzman sendikalar aracılığıyla sıkı yasal önlemler alınacağı vaadinde bulunan Rikabi, önlemler arasında hükümet yetkililerinin yapacağı yolculukların azaltılması ve seyahatler için Bakanlar Kurulunun onayının alınması gibi bir tasarruf paketinin de bulunduğunu dile getirdi.

Sudan'da bir dolar 6,7 cüneyhten işlem görüyor.

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