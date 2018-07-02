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Sudan'da et boykotu

- Sudan halkı, et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ülke genelinde "Et almıyoruz!" boykotu başlattı

Sudan'da et boykotu

HARTUM (AA) - Sudan'da et fiyatlarının son 10 günde yükselmesi protestolara neden oldu.

Afrika’da hayvancılığın merkez ülkelerinden biri olarak kabul edilen Sudan'da, yaklaşık 2 hafta önce kilogramı 160 ile 190 cüneyh (17-21 lira) arasında satılan etler, kısa sürede yapılan zamların ardından 220 cüneyhin (24,5 lira) üzerine çıktı.

Fiyatların artmasının ardından halk, kasaplara tepki gösterdi. Sudan Tüketici Birliği ise "Fiyatları düşürün" çağrısı yaptı. Söz konusu tepkiler karşılık bulmayınca birlik, bu kez boykot kararı aldığını açıkladı.

Sudan Tüketici Birliği Başkanı Nasreddin Şakalmi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek fiyatlarla savaşmak için pazartesi gününden itibaren başkent Hartum olmak üzere Sudan genelinde et boykotu başlattık. Tüccarların aç gözlülüğü nedeniyle hayvancılığın merkezi Sudan’da fiyatların yüksek olması hayrete düşürüyor." dedi.

"Fakirler alıncaya kadar et almıyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Şakalmi, boykotu bir hafta boyunca devam ettireceklerini, fiyatların düşmemesi durumunda süreyi uzatabileceklerini dile getirdi.

Bu arada, yüzlerce Sudanlı sosyal medya hesabından "Et almıyoruz!" etiketini paylaşarak tüketici birliğinin boykot kararına destek verdi.

- Fiyatlar düşmeye başladı

Et protestosunun en etkili olduğu il, ülkenin kuzeyindeki Atbara oldu. Demiryolu merkezi olarak bilinen şehirde birçok kasap, protestonun ilk gününde fiyatları düşürdü.

AA muhabirine konuşan kasap Muhammed Kemal Fadıl, "Fiyatlarıma sadece 5 cüneyh zam yaptım. Allah’a çok şükür, işlerim de gayet iyi durumda. Bazı arkadaşlarımızın yüksek fiyata satması elbette yanlış oldu. İnanıyorum, en kısa zamanda bütün insanların et yiyebileceği fiyatlar olacak." dedi.

150 milyon büyükbaş, 3 milyon deve ve 5 milyon kümes hayvanı bulunan Sudan, bu rakamlarla dünyada hayvancılık alanında önde gelen ülkelerden Hollanda'yı geride bırakıyor.


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