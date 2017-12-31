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Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 95 rehine kurtarıldı

HARTUM (AA) - Sudan polisinin ülkenin doğusundaki Kassala eyaletinde düzenlediği operasyonda insan tacirleri tarafından alıkonulan 95 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı...

Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 95 rehine kurtarıldı

HARTUM (AA) - Sudan polisinin ülkenin doğusundaki Kassala eyaletinde düzenlediği operasyonda insan tacirleri tarafından alıkonulan 95 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kassala'ya bağlı Halfa'da emniyet güçlerinin Haşm el-Kırba bölgesinde bulunan ormanlık alanda düzenlediği operasyonla 95 rehine kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Kurtarılan rehinelerin kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, düzenlenen operasyonda, insan ticareti ve kaçakçılığı yapan bazı kişilerin de yakalandığı kaydedildi.

Sudan'da bazı suç örgütleri yasa dışı göçmenleri alıkoyarak fidye talebinde bulunuyor ve bu durum insan ticaretine dönüştürülüyor.

Sudan, daha iyi koşullarda bir yaşam umuduyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenler için başlıca geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.

Bölge ülkelerinde son yıllarda artış gösteren "insan ticareti ve kaçakçılığı" sorunuyla mücadele için Sudan'da Ekim 2013'te düzenlenen "Afrika Kıtası'nda İnsan Ticareti ve Kaçakçılığıyla Mücadele" konferansında, "Hartum Süreci"nin başlatılması kararı alınmıştı. Bu karar kapsamında Afrika ülkelerinin yanı sıra Norveç, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı bazı Batılı ülkelerin katılımıyla 24 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen ilk toplantıya, Sudan'ın başkenti Hartum ev sahipliği yapmıştı.
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