Sudan'da ISAF tatbikatı hazırlıkları

HARTUM (AA) - Sudan ile İngiltere'nin, Afrika Birliği Barış Gücü bünyesindeki Doğu Afrika Hızlı Müdahale ve Barış Gücünün (ISAF) ay sonunda düzenlenmesi beklenen tatbikatına destek için mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Sudan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ISAF'ın ülkede kasım ayı sonlarında "Doğunun Barışı" adı altında düzenleyeceği tatbikata İngiltere'nin de katılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Sudan Genelkurmay Başkanı İmadeddin Mustafa Adevi ile İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi Michael Aron'un bu tatbikatta yer alacak güçlerin görevini kolaylaştırmak amacıyla gereken lojistik ve idari hizmetin sağlanması için bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, görüşmede ortak öneme sahip konuların yanı sıra iş birliği aracılığıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığı ifade edildi.

Sudan, Somali, Etiyopya, Uganda, Kenya, Burundi, Ruanda, Seyşeller, Komorlar ve Cibuti'yi temsil eden komutanlar, geçen temmuz ayında başkent Hartum'da bir araya gelerek ISAF'ın bu ay gerçekleştireceği tatbikat için planlama toplantısı yapmıştı.