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Sudan'da "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" tartışması

- Sudan’da muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Mehdi: "İsrail, 1948’den bu yana Filistin halkını ırkçılık, ayrımcılık ve zulüm uygulayarak yerlerinden etti" "Filistin halkına zulüm yapıldığı gerçeğini akli dengesi yerinde olan herkes kabul ediyor"

Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan’daki muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi, İsrail’in 1948’den bu yana Filistin halkına karşı ırkçılık yaptığını belirtti.

Sudan’da Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin İsrail ile normalleşme yönündeki açıklamalarının ardından tartışmalar devam ediyor.

Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden Sadık Mehdi, Umderman kentinde "İsrail ile normalleşme" konulu seminerde konuştu. Muhalif lider, "İsrail, 1948’den bu yana Filistin halkını ırkçılık, ayrımcılık ve zulüm uygulayarak yerlerinden etti." dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ni Filistin halkına baskı uygulamak amacıyla büyük bir hapishaneye çevirdiğini dile getiren Mehdi, "Filistin halkına zulüm yapıldığı gerçeğini akli dengesi yerinde olan herkes kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

Arap coğrafyasındaki terörle mücadele meselesine değinen Mehdi, "Bu teröristlerin ortaya çıkmasındaki temel neden İsrail terörüdür. Onu barındıran kaynaklar olduğu sürece terörle mücadele edemeyiz." diye konuştu.

Sudan Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, 20 Ağustos'ta katıldığı bir programda, Filistin meselesinin Arap dünyasını "çok gerilettiğini" savunarak, "Filistinliler topraklarını sattı ve Körfez ülkelerinde Sudanlılara komplolar kuruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mehdi ayrıca, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

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Es-Sadık El-MehdiIsrailSudan
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