Sudan'da Kurban Bayramı hareketliliği

HARTUM (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında büyük hareketlilik yaşanıyor.

Ülkenin en büyük kurban pazarının bulunduğu Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Gandahar'da ana yol boyunca yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ulaşan pazardaki yüz binlerce büyük ve küçükbaş kurbanlıklar rağbet görüyor.

Darfur, Kesele ve Kordofan başta olmak üzere farklı eyaletlerinden bir çok satıcı Umdurman'a geliyor.

Yaklaşık 1 ay önce satışların başladığı pazarda, küçükbaş hayvan olarak "hameri" ve "kabbeşi" cinsi koyunlar, büyükbaş kurbanlık olarak sırtındaki kamburla ayırt edilen "duğul" cinsi inekler rağbet görüyor.

Pazarda, Kesele bölgesinden getirilen develer de alıcı buluyor. Deve sahipleri, her gün en az 4 devenin satıldığını belirtiyor.

Kurbanlıklarını Darfur’dan getiren Muhammed Ali Karrar, yaklaşık 20 gündür pazarda satış yaptığını belirterek, geçen yıla oranla satışların iyi gittiğini kaydetti.

Karrar, bayrama kadar elindeki kurbanlıkları satmaya çalışacağını söyledi.

Satışların bereketli geçtiğini belirten Habibullah Abdullah, Mavi Nil bölgesinden getirdi ineklerin çoğunu elden çıkardığını ifade etti.

Gandahar pazarında yer yer "bıçakçı" denilen, bileme hizmeti sunan kişiler de dikkati çekiyor. Bıçakları bileyen ustalar, işlerin yoğunluğundan ve pazarın hareketliliğinden oldukça memnun.

Yaklaşık 10 yıldır bıçakçılıkla uğraştığını dile getiren Yusuf Muhammed, "Kurbanlıklarını almaya gelenler bıçaklarını da buradan alıyor veya ellerindeki bıçakları bilemek için getirenler de oluyor. İşlerimiz çok şükür iyi. Pazarın hareketli olması, bizim işlere de olumlu yansıyor." dedi.