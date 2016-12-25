Sudan'da muhalefet partisi üyelerine yönelik gözaltılar

HARTUM (AA) - Sudan emniyet güçlerinin, ülkedeki muhalif partilerden Sudan Kongre Partisi üyesi 16 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Partinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında parti eski Başkanı İbrahim eş-Şeyh, Genel Sekreter Mestur Ahmed Muhammed ile Siyasi Sekreter Ebubekir Yusuf'un olduğu 16 yetkilinin serbest bırakıldığı, Parti lideri Ömer Yusuf ed-Dakir'in ise halen gözaltında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gözaltılarla partinin kitlesel hareketlerine ve halkla birlikte rejime karşı mücadele etmesine engel olunmak istendiği belirtildi.

Sudanlı muhalifler, hükümetin yakıt desteğini çekme kararı almasının ardından 19-27 Kasım'da gösteri düzenleme çağrısı yapmıştı.

Kongre Partisi, kasım ayında, Dakir'in, yakıt desteğinin çekilmesi kararının ardından muhalefetin yaptığı gösteri çağrılarına karşı güvenlik önlemleri kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.