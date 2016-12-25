Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Sudan'da muhalefet partisi üyelerine yönelik gözaltılar

- Muhalif Sudan Kongre Partisi üyesi 16 kişi serbest bırakıldı

Sudan'da muhalefet partisi üyelerine yönelik gözaltılar

HARTUM (AA) - Sudan emniyet güçlerinin, ülkedeki muhalif partilerden Sudan Kongre Partisi üyesi 16 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Partinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında parti eski Başkanı İbrahim eş-Şeyh, Genel Sekreter Mestur Ahmed Muhammed ile Siyasi Sekreter Ebubekir Yusuf'un olduğu 16 yetkilinin serbest bırakıldığı, Parti lideri Ömer Yusuf ed-Dakir'in ise halen gözaltında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gözaltılarla partinin kitlesel hareketlerine ve halkla birlikte rejime karşı mücadele etmesine engel olunmak istendiği belirtildi.

Sudanlı muhalifler, hükümetin yakıt desteğini çekme kararı almasının ardından 19-27 Kasım'da gösteri düzenleme çağrısı yapmıştı.

Kongre Partisi, kasım ayında, Dakir'in, yakıt desteğinin çekilmesi kararının ardından muhalefetin yaptığı gösteri çağrılarına karşı güvenlik önlemleri kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
SudanSudan Kongre Partisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.