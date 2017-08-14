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Sudan'da muhalif parti yetkililerinin gözaltına alınması

- Sudan Kongre Partisinin gözaltına alınan 4 yetkilisinden 2'si serbest bırakıldı

Sudan'da muhalif parti yetkililerinin gözaltına alınması

HARTUM (AA) - Sudan Kongre Partisi, temmuz ayında gözaltına alınan 4 yetkilisinden 2'sinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Parti sözcüsü Muhammed Hasan Arabi yaptığı yazılı açıklamada, Sudan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı parti eski Genel Başkanı ve Merkezi Komite Üyesi İbrahim eş-Şeyh ile parti sekreterlerinden Ebubekir Yusuf'u serbest bıraktığını ifade etti.

Sudan güvenlik güçleri, Sudan Kongre Partisinden 4 yetkiliyi, başkente girmeleri engellenen yüzlerce Darfurlu öğrenciye destek verdikleri için 19 Temmuz'da gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SudanSudan Kongre Partisi
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