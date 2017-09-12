Sudan'da özel bir gazeteye 72 saatte ikinci kez dağıtım engeli

HARTUM (AA) - Sudan yönetiminin "gerekçe göstermeksizin" Tayyar adlı özel gazetenin 72 saat içinde ikinci kez dağıtımını engellediği bildirildi.

Tayyar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Halid Fethi konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, gazetemizin bugünkü sayısına gerekçe göstermeksizin dağıtıma çıkmadan el koydu. Bu engelleme 72 saat içinde ikinci kez gerçekleşiyor." dedi.

Fethi, tekrar eden engellemelerin Sudan'daki basın özgürlüğünü kötü yansıttığını dile getirdi.

Hükümet yetkilileri, Sudan kanunlarının, emniyet birimlerine "ulusal güvenliği tehdit etmesi" halinde gazetelerin baskılarına el koyma, dağıtımını engelleme hakkı tanıdığını savunuyor, hukukçular ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtiyor.



