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Sudan’da "Şehit Eren Bülbül Su Kuyusu" açıldı

HARTUM (AA) - Sudan’da, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül adına su kuyusu açıldı.AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları, Sudan’ın Hasahisa bölgesinde yer alan Kubbero köyüne, Trabzon’da PKK’lı teröristlerin...

Sudan’da

HARTUM (AA) - Sudan’da, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül adına su kuyusu açıldı.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları, Sudan’ın Hasahisa bölgesinde yer alan Kubbero köyüne, Trabzon’da PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül adına su kuyusu açtı.

Kuyunun açılışında, Türkiye’de şehit olanların ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyan köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yapacağı işlerde başarılı olması için dua etti.

Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanvekili Üzeyir Büyükdoğrucan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yedi kişilik ekiple Konya’dan Sudan’a geldiklerini söyledi.

Büyükdoğrucan, su sıkıntısı yaşanan köye su kuyusu açmaya karar verdiklerini belirterek, “Açtığımız su kuyusuna Şehit Eren Bülbül ismini verdik. Kahramanımızın ismini bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Çanakkale’de şehit düşen binlerce 15'li ruhuna günümüzde de tanık oluyoruz. Eren, iyi ki varsın.” dedi.

İlçe Gençlik Kolları Üyesi Huzeyfe Turgut da açılan su kuyusunun yüzleri nasıl güldürdüğüne şahit olduklarını dile getirdi.

Ekip, Şehit Eren Bülbül Su Kuyusu'nun açılışından sonra köydeki çocuklara oyuncak dağıttı.

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