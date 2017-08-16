Sudan'da silahlı gruplar arasında çatışma: 24 ölü

HARTUM (AA) - Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti'nde hükümete karşı silahlı mücadele veren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nün (SPLM-N) 2 kanadı arasında çıkan çatışmalarda 24 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

SPLM-N'nin Abdulaziz el-Hulu kanadının sözcüsü Cuma el-Hadi Kuri, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün Malik Akkar'a ait diğer kanadının, Babus bölgesinde vatandaşların evlerini yakması sonucu 4 kişinin öldüğünü belirtti.

Kuri, olayın ardından kendilerine ait güçlerin Akkar'ın güçlerini püskürttüğünü, karşı gruptan 20 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını ifade etti.

Akkar da yaptığı açıklamada, Mavi Nil Eyaleti'ndeki halkı Abdulaziz el-Hulu'nun kışkırtmalarına kulak asmamaya ve herkesi barışa, uzlaşmaya ve sivilleri korumaya yönelmeye çağırdı.

Akkar, Babus bölgesindeki olayın, Hulu'nun Mavi Nil Eyaleti'nde yeni bir yönetimi dayatmaya çalışması sonucu yaşandığını ifade etti.

SPLM-N'deki ayrımın sona ermesi için uzlaşı elini sunduğunu dile getiren Akkar, gerçek savaşın Hartum rejimiyle olduğuna işaret etti.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü, 2011'den bu yana Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için savaşıyor.

