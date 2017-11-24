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Sudan'daki göçmenlerin durumu

- OCHA, Güney Kordofan eyaletindeki 10 bin civarında göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı

Sudan'daki göçmenlerin durumu

SUDAN (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Sudan'daki temsilciliği, Güney Kordofan eyaletindeki 10 bin civarında göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

OCHA tarafından yapılan yazılı açıklamada, yardım kuruluşlarının halihazırda göçmenlere gıda, su ve sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı belirtildi.

Göçmenlerin su baskınlarının yaşanabileceği bölgelerde kaldığı, bu bölgelerde su ve sağlık hizmetinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu kişilerin güvenliğinin sağlanması durumunda evlerine dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde Haziran 2011'den bu yana hükümet ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.

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