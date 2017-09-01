Sudan'daki ishal vakası

HARTUM (AA) - Sudan'ın farklı eyaletlerinde, geçen yıldan bu yana 657 kişinin ishalden öldüğü, 30 bin 700'ü aşkın kişinin de ishale yakalandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), tarafından hazırlanan raporda, "Sudan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos 2016'dan bu yana, Sudan'ın farklı eyaletlerinde, 657 kişinin sulu ishalden öldüğünü, 30 bin 700'ü aşkın kişinin de hastalığa yakalandığını tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 54'ünü kadınların, yüzde 8'ini de 15 yaş altı çocukların oluşturduğu belirtilirken, DSÖ'nün Sudan'da 9 kentte 1.4 milyon kişiye hizmet veren 14 sağlık merkezini desteklediği kaydedildi.