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Sudan'daki Türk iş adamları Erdoğan'ı bekliyor

- MÜSİAD Sudan Şubesi Başkanı Ammar Harun ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyareti öncesi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi

Sudan'daki Türk iş adamları Erdoğan'ı bekliyor

HARTUM (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sudan Şubesi Başkanı Ammar Harun ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti öncesi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

MÜSİAD Afrika Direktörü Muhammet Yüksel Süne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük Sudan ziyaretinin önemini iş adamlarına anlattı.

Süne, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş ülke Sudan'a gelecek olması bizleri çok sevindirdi. Çünkü bu ziyaret iki dost ülkenin ticari ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır. Gerek Sudan'da yatırım yapan gerek Sudan'a yatırım düşünen iş adamlarının ticari anlamda önünü açacaktır." dedi.

Süne, MÜSİAD'ın Afrika'da birçok ülkede şubeler açtığını belirterek, 2016 yılından bu yana da Sudan'da hizmet verdiklerini aktardı.


- "Sudan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek"


Sudan'daki Türk yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

MÜSİAD üyesi iş adamı Hasan Galaksi, yıllardır beklenilen ziyaretin gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Sudanlıların ziyarete büyük önem verdiklerini aktaran Galaksi, "Cumhurbaşkanımızın bir selam vermesi bile Sudan'daki iş adamlarına büyük kolaylık sağlar. Sudanlılar ve buradaki biz Türkler yıllardır Cumhurbaşkanımızın gelmesini bekliyorduk. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık, Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz." diye konuştu.

İş adamı Müslim Dinçer ise, "Türk yatırımcıları Sudan'da daha çok görmek istiyoruz. Özellikle inşaat, yeraltı kaynakları, tarım, hayvancılık alanlarında yatırım düşünülebilir. Cumhurbaşkanımızın iş adamlarıyla başkent Hartum'a gelecek olması Türk firmaların sayısını artıracaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda Sudan ve Türkiye ikili ilişkileri daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.


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