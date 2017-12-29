Sudan'daki yetimlere giysi yardımı

HARTUM (AA) - Türkiye merkezli Ribat İnsani Yardım Derneğince, Sudan'da bin 250 yetime kışlık elbise yardımı yapıldı.

Darfur'daki dağıtıma katılan Güney Darfur Aile Bakanı Muhammed İbrahim Şerafettin, Türk derneklerinin Sudan'daki çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şerafettin, "Darfur'da bu güzel çalışmayı yapabilmek çok önemli. Sudanlı yetimler, kendilerine iyilik yapan Türkleri hiçbir zaman unutmayacak." diye konuştu.



Derneğin Sudan Koordinatörü Yusuf Duman da elbise dağıtımının her yıl düzenli yapıldığını kaydetti.

Dernek, Güney Darfur'da 250, Umdurman'da bin yetime giysi dağıtttı.