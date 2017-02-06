Sudan'dan Mısır istihbaratına suçlama

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Mısır istihbaratını, ülkesindeki "muhalifleri desteklemekle" suçladı.

Beşir, Suudi Arabistan resmi kanalı El-Arabiya'ya röportajında, Mısır istihbaratını Sudan'daki "muhaliflerini desteklemekle" suçladı. Beşir, Kahire'nin daha önce bu suçlamaları kabul etmediğini hatırlattı.

Mısır yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu ancak Mısır istihbaratının Sudan'daki muhalifleri desteklediğini belirten Beşir, bu duruma Mısır'daki muhalifleri destekleyerek karşılık vermeyeceklerini ifade etti.

Beşir, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) herhangi bir liderini ülkede barındırmadıklarını ve izledikleri siyasette hiçbir devlete karşı düşmanca bir tutum sergilemediklerini söyledi.