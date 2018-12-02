Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin kolaylaştırılması talebi

HARTUM (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Suud el-Berir, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede el-Berir, ülkesinin Türk bankalarıyla gelecek dönemde iş birliği içinde olmasını istediğini belirterek, Sudan ile Türk bankaları arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve doğrudan iş birliğinin önünün açılmasını istedi.

Sudan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Yusuf Ahmed Yusuf da Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aşmadığını ve bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım da Sudan bankaları ile özel sektörün istifade edebileceği finansman hattı açma konusunu araştırdıkları bilgisini verdi.

Yıldırım, "Sudan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek için durmamamız ve çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.