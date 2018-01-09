Sudan'ın 2018 bütçesi hayat pahalılığını da beraberinde getirdi

HARTUM (AA) - NAZİK ŞEMMAM - Sudan'da 2018 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle tüm temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışları halkın zor bir dönemden geçmesine sebep oluyor.

Sudan'da geçen hafta mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe giren 2018 bütçesi, "döviz kurunun 6,9 cüneyhten, 18 cüneyhe yükselmesini içeriyor.

Bütçedeki kur yükselmesiyle resmi kanallardan döviz sağlamayı hedefleyen Sudan hükümeti, 2018 bütçe açığını 28,4 milyar cüneyh (yaklaşık 4,11 milyar dolar) olarak öngörüyor.

Ülkede, ekmek, ilaç ve süt ürünleri başta olmak üzere tüm temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışı, bazı ürünlerde yüzde 250'ye ulaştı.

Başkent Hartum'daki un üreticileri, buğdayın daha önce kurun 6,9 cüneyh olduğu dönemde dolar üzerinden hükümet tarafından ithal edildiğini ancak şu anda ithalat işinin tamamen özel sektöre bırakıldığını gerekçe göstererek, ekmeklik buğday ununa yüzde 100 zam yaptı.

Söz konusu kararın ardından başkentteki fırıncılar da ekmeğe yüzde 100 zam yaparak küçük ekmek fiyatını yarım cüneyhten bir cüneyhe çıkardı.

Sudan İhracatçılar Odasının verilerine göre, ülkede tüketilen 2 milyon 200 bin ton buğdayın, 1 milyon 920 bin tonu ithal ediliyor.

- Temel tüketim maddelerine gelen zamlar

Sudan Ulusal İthalatçılar Odası tarafından hazırlanan verilerde ise halkın çokça tükettiği baklanın kilogram fiyatının 3,2 cüneyhten 7,40 cüneyhe, sütün kilogram fiyatının da 11,40 cüneyhten 19,90 cüneyhe çıktığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Sudan Ticaret Bakanlığı, yerel piyasalardaki hizmetler ile fiyatları denetleme konusunda birtakım adımlar atıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Hatem es-Sır, geçen hafta 2018 bütçesinin açıklanmasıyla doların hareketlenerek 18 cüneyhe çıkmasının ardından, temel tüketim maddelerindeki fiyatların yükselmesini engelleyecek bir ekonomi komitesi oluşturulacağını bildirmişti.

Sudan Ulusal İthalatçılar Odası Gıda Maddeleri Şubesi Başkanı Nadir Emmanuel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki temel tüketim maddelerindeki ani fiyat artışını kurun 18 cüneyhe çıkmasına bağladı.

Hükümetin ithal edilen gıda maddelerine yönelik gümrük vergisini artırma girişiminin, vatandaşın hayat şartlarını dikkate almadığını savunan Emmanuel, temel gıda maddelerinin yüzde 80'den fazlasının ithal olduğuna dikkati çekti.

Emmanuel, yerli ürünlerde dahi fiyatların normalin üzerinde arttığını dile getirdi.

Sudan Maliye Bakanlığının verileri, ülkede 2017 yılındaki ithalatın değerinin 6,4 milyara yaklaştığına işaret ediyor.

Maliyeden sorumlu Devlet Bakanı Abdurrahman Dirar, gümrük vergilerine yüzde 200 artış yapan hükümetin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ithal edilen ürünlerin yüzde 63'üne vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti.

Hartum'daki Nileyn Üniversitesi Öğretim Üyesi İsam Bob da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın serbest piyasa siyasetini benimsemesine rağmen pazardaki kaosun önüne geçilmesi için devletin duruma müdahale etmesi ve kontrolleri artırmasının önemine işaret etti.

Bob, "Serbest piyasa siyaseti devletin denetim için müdahalesine mani değildir. Serbest yaklaşımını takip eden ülkeler, ticaret yapanların tüm tüketim malları üzerinde net bir fiyat belirlemelerini gerekli kılar. Hükümet en azından piyasayı denetleyerek, net bir fiyat konulmasını zorunlu kılabilir ve caydırıcı cezalar getirebilir." dedi.



