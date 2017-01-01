Sudan'ın bağımsızlığının 61. yıl dönümü

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, daimi anayasa taslağının hazırlanması için ilerleyen günlerde yüksek komite kurulacağını ve bugün sona erecek olan ateşkesin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasının 61'inci yıl dönümü münasebetiyle halka seslenen Beşir, Ulusal Diyalog görüşmelerinde alınan tavsiye kararları doğrultusunda kurulacak ulusal uzlaşı hükümetinin yanı sıra daimi anayasa taslağının hazırlanması için de yüksek komite oluşturulacağını söyledi.

Beşir ayrıca, ulusal uzlaşı ortamını güçlendirmek adına ateşkesin bir ay daha uzatıldığını ilan ederek, muhalif partilerle silahlı hareketleri ulusal diyaloğa dahil olmaya çağırdı.

Ömer el-Beşir geçen haziran ayında Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde 4 aylık bir süreç için ateşkes sağlandığını açıklamış, daha sonra bu sürenin yıl sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Sudan Parlamentosu çarşamba günü, aralarında yeniden başbakan makamı oluşturma gibi bazı anayasal düzenlemeleri içeren anayasa değişikliğini onaylamıştı. Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 1989'da yönetime gelmesiyle başbakanlık makamını iptal ederek başkanlık sistemine geçmişti.

