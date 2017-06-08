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Sudan'ın Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Büyükelçi Aydın'ı kabul etti

HARTUM (AA) - Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ata el-Mennan Bakhit'in, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın'ı kabul ettiği bildirildi. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakhit ile Türkiye'nin Hartum...

Sudan'ın Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Büyükelçi Aydın'ı kabul etti

HARTUM (AA) - Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ata el-Mennan Bakhit'in, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın'ı kabul ettiği bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakhit ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Aydın'ın bir araya geldikleri görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güçlendirilmesi yollarının değerlendirildiği belirtildi.

İkilinin ayrıca Ankara ile Hartum arasında imzalanan anlaşmalar, mevcut iş birliği projeleri ve Ortak Bakanlar Komitesi çalışmalarının gelecek dönem toplantısı için yapılan hazırlıkların ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ekonomik ortaklık için fırsatlar olduğuna dikkati çeken Bakhit'in, ülkesinin, Türkiye ile arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdiği aktarıldı.

Bakhit'in ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için gereken kolaylıkların sağlanması ve zorlukların giderilmesi sözü verdiği kaydedildi.


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SudanTürkiye
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