Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde olağanüstü hal ilanı

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Kuzey Kordofan eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, bugün yayımlanan 34 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kuzey Kordofan'da olağanüstü hal ilan edildi.

Kararnamede, olağanüstü halin, eyaletteki tüm yetkili makamlar tarafından uygulanması gerektiği belirtildi.

Kuzey Kordofan Valisi Ahmed Harun, bölgede ruhsatsız silahların toplanması kampanyasına hazırlık amacıyla dün olağanüstü hal ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

Sudanlı yetkililer, 6 Ağustos'ta yaptığı çağrıda, bölge halkından, ellerindeki ruhsatsız silah, mühimmat ve araçları ivedilikle en yakın ordu ya da polis merkezine teslim etmesini istemişti.