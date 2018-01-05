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Sudan'ın, Mısır'daki büyükelçisini çağırması

- Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulhalim, Sudan yönetimi tarafından çağrılmasının ardından Mısır'dan ayrıldı

Sudan'ın, Mısır'daki büyükelçisini çağırması

KAHİRE (AA) - Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'in, Sudan yönetimi tarafından çağrılmasının ardından Mısır'dan ayrıldığı bildirildi.

Kahire Uluslararası Havalimanı'ndaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Abdulhalim, Mısır Havayollarına ait uçakla Sudan'ın başkenti Hartum'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Abdulhalim'in haftaya salı günü Hartum'dan Kahire'ye gelecek Mısır Havayollarına ait uçakla Kahire'ye dönmesinin beklendiği aktarıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Sudan yönetimi dün akşam Mısır'daki büyükelçisini "istişare" amacıyla geri çağırdığını duyurmuştu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karibullah el-Hıdr, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire Büyükelçisi'nin "istişarelerde bulunmak üzere" ülkeye çağrıldığını belirtmiş, açıklamada başka detaya yer verilmemişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yazılı açıklamasında, Sudan yönetiminin söz konusu gelişmeyle ilgili kendilerine Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği aracılığıyla bilgi verdiğini ifade etmişti.

Ebu Zeyd, Mısır'ın yaşanan olayın ardından atılacak uygun adımı değerlendirdiğini kaydetmişti.

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