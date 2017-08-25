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Sudanlı bakanın 'İsrail ile normalleşme' çağrısına tepki

Sudan Alimler Birliği, "İsrail ile normalleşme" açıklamalarından ötürü Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mehdi'nin görevine son verilmesini istedi.

Sudanlı bakanın 'İsrail ile normalleşme' çağrısına tepki

HARTUM (AA) - Sudan Alimler Birliği, "İsrail ile normalleşme" açıklamalarından ötürü Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin görevine son verilmesi çağrısında bulundu.

Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ile normalleşme çağrısında bulunan Mehdi'nin istifa etmesi ya da görevine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e seslenen Salih, Beşir'den Mehdi'yi hükümetteki görevinden azletmesini istedi.

Sudan Yatırım Bakanı Mehdi, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, Filistin meselesinin Arap dünyasını "çok gerilettiğini" savunarak, "Filistinliler topraklarını sattı ve Körfez ülkelerinde Sudanlılara komplolar kuruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mehdi ayrıca, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı

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DünyaFilistinIsrailSudan
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