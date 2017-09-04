Sudanlı kadın Türk hastanesinde sağlığına kavuştu

HARTUM (AA) - Sudan'daki Nyala Sudan-Türk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karın şişliği ile şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran ve karnında yaklaşık 10 kilogram kist olduğu tespit edilen Sudanlı Havva Adem başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Sudan'ın Darfur eyaletine bağlı El Faşir ilinin Kutum köyünde yaşayan 40 yaşındaki Adem, AA muhabirine, yaklaşık 5 ay önce karnının giderek şişmeye başladığını anlattı.

Çevresindekilere, yakın zamanda üçüncü kez anne olacağını duyurduğunu söyleyen Adem, şiddetli karın ağrısı çekmeye başladıktan sonra sağlık ocağına gittiğini belirtti.

Doktorların, rahatsızlığına burada herhangi bir teşhis koyamadığını kaydeden Sudanlı kadın, Nyala Sudan-Türk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yolunu tuttuğunu ifade etti.

- "Yeniden doğmuş gibi oldum"

Adem, Türk doktorların yaptıkları tetkikler sonucunda, karnında 10 kilograma yakın kist tespit ettiklerini dile getirerek, hemen ameliyat edildiğini ve başarıyla kistin alındığını aktardı.

Ameliyattan önce ağrılar nedeniyle aylardır uyuyamadığını anlatan Adem, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zaman sonra güzel şekilde uykumu aldım. Adeta yeniden doğmuş gibiyim. Sudan'daki kardeşlerini unutmayan ve bu hastaneyi yapanlardan Allah razı olsun. Ameliyatımı başarıyla tamamlayan doktorlara ve hastane çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Ben ve ailem yapılan bu iyiliği ömür boyu unutmayacağız."

Operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Zahran da meslek hayatında ilk kez böyle büyük çapta bir kist ameliyatı yaptığını söyledi.

Zahran, Sudanlı kadının karnından çıkarılan kistin çapı ve ağırlığı ele alındığında ameliyatın ciddi bir vaka olduğunu vurguladı.