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Sudanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

- Başkentin cadde ve sokaklarına yarınki ziyaret öncesi afişler asıldığını, bazı hazırlıklar yapıldığını belirten Hartum Valisi Selman, Sudanlılara uçağın ineceği havalimanı ile konvoyun geçeceği caddelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaları çağrısında bulundu

Sudanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor.

Hartum Valisi Muhammed Hatim Selman, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağının ineceği Uluslararası Hartum Havalimanı ile konvoyunun geçeceği Afrika ve Nil caddelerinde karşılamaları çağrısında bulundu.

Erdoğan ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'i, "değişim liderleri ve Arap-İslam halklarının sorunlarının destekçileri" olarak nitelendiren Selman, Sudan ve Türk halklarının aynı dini ve ahlaki değerleri paylaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden Sudan halkının yanı sıra Hartum'daki tüm oluşum ve sektörlerin memnuniyet duyduğunu vurgulayan Selman, Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştireceği ziyaret için cadde ve sokaklara afişler asıldığını, çeşitli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

- Sudan'da özel sektör Türkiye ile ortaklığa hazır

Öte yandan, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan Sudan İşverenler Sendikasının açıklamasında, Erdoğan'ın ülkeyi ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Sudan'da özel sektörün Türkiye ile ortaklığa hazır olduğu kaydedildi.

"Sudan'ın uluslararası ekonomik ortaklar aradığı bir zaman diliminde gerçekleşecek bu ziyaret, özel sektör için müjdeli haber." ifadesine yer verilen açıklamada, "Hartum ile Ankara arasındaki ticari, ekonomik ve ikili ilişkileri güçlendirecek olan Erdoğan'ın tarihi ziyaretinden memnuniyet duyulduğu" aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti.

Erdoğan'ın Sudan ve Çad ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu vurgulanmıştı.

Tunus ziyaretinin ise 2012'den bu yana Türkiye'den Tunus'a "Cumhurbaşkanı" seviyesinde ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, diğer yetkililer ve iş adamlarından oluşan geniş bir heyetin refakat edeceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSudan
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