Sudanlılar teravihi Osmanlı mirası Büyük Cami'de kılıyor

KESELE (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Sudan'ın Eritre sınırındaki Kesele şehrinde Osmanlı Devleti'nin inşa ettirdiği tarihi Büyük Cami, teravih için uzak yakın demeden koşup gelenleri ağırlıyor.

Şehrin merkezinde, Osmanlı Devleti tarafından 1840'lı yıllarda yaptırılan Büyük Cami, aradan geçen uzun yıllara rağmen ilk günkü gibi ayakta duruyor.

Bölge halkı cami için "Mescid-il Darih" ve "Mescid Osmani" ifadelerini de kullanıyor.

Caminin en büyük özelliği ise Kesele şehrinde "cami statüsündeki" ilk eser olması. Halk, bereket ve rahmet ayı ramazanda camiye olan ilginin diğer zamanlara göre iki kat arttığını belirtiyor.

Bölgede yaşayan Müslümanlar özellikle ramazanda yediden yetmişe yatsı ve teravih namazları için Büyük Cami'ye geldiklerini anlatıyor.

- "Allah yaptıranlardan razı olsun"

Cami İmamı Ali Ömer, AA muhabirine, yatsı namazı sonrası 8 rekat teravih kıldırdığını anlattı. Namazların ardından cemaatin bir bölümünün camiyi terk etmeyerek gece boyunca ibadetlerine devam ettiğini söyleyen Ömer, neredeyse 2 asırdır ayakta kalmayı başaran camiye 5 yıl önce restorasyonla küçük ek bir bölüm yapıldığını kaydetti.

Ömer, çevre düzenlemesiyle şadırvanın yenilenme çalışmalarında ise sona gelindiğini dile getirdi.

Kesele'de yaşayan Muhammed Salih de teravih namazlarını bu camide kıldığını ifade ederek, "Büyük Cami yüzyıllardır ayakta olan bir cami. İçeriği tarih kokuyor. Her gün iki çocuğumu da yanıma alarak yatsı ezanından önce buraya geliyorum. Abdestimizi alıyoruz, huşu içinde namazımızı eda ediyoruz. Allah yaptıranlardan razı olsun." diye konuştu.

Gittiği birçok ülkede Osmanlı Devleti'nin yaptırdığı eserleri gördüğünü ifade eden Salih, bunların çok önemli olduğunu ve korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.